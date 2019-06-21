AK Parti Edirne İl Başkanı’na saldırı

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AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, İstanbul'da seçim çalışmaları yürütürken saldırıya uğradıklarını belirtti. Akmeşe, MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu ve teşkilat üyeleri ile birlikte İstanbul'da düzenlenen seçim çalışmalarına katıldıklarını belirterek Esenyurt ilçesinin Kıraç Mahallesi'nde davul, zurnayla karşılandıklarını anlattı. Ancak AK Parti teşkilatına üstlerinde İmamoğlu yazılı tişörtlerin olduğu bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildiğini belirten Akmeşe "Saldırılar bizi yıldıramaz. Kapısını çaldığımız hiçbir vatandaşı bırakmayacağız" dedi.