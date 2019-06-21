CHP adayı AKOM’un kitabını da çalmış

BUGÜN NELER OLDU

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir skandalı daha ortaya çıktı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından 2008 yılında yayımlanan, 2017 yılında da basılıp kitaplaştırılan Afet ve Acil Durum Müdahale Planı'nın, 2017'de Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki Beylikdüzü Belediyesi tarafından sadece kapağı değiştirilerek yayımladığı anlaşıldı. İmamoğlu, 13 Haziran 2019'da 'Kentsel gelişim Çözümleri' başlığında gerçekleştirdiği basın toplantısında İstanbul'da deprem durumunda herhangi bir çalışmanın olmadığı algısını oluşturmaya çalışmıştı.