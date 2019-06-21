“Ekrem İmamoğlu İstanbul’a depremden daha büyük zarar verir!”

Ekrem İmamoğlu ile 5 yıl aynı Mecliste çalıştı….AK Parti Sözcüsü olarak en sert muhalefeti yaptı…. Yakından tanıma imkanı buldu. Ve son uyarısını yaptı…

İŞTE AVUKAT MÜCAHİT BİLGİN'İN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAŞLIKLAR…

SEVGİ PITIRCIĞI DEĞİL PROJE!

2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde AK Parti Grup Başkanvekilliği ve Grup sözcülüğü yaptım. İyi bir muhalefet yaptığımızı düşünüyorum. Bu dönemde Ekrem İmamoğlu'nu birebir ve iyi bir şekilde tanıdım. 31 Mart seçimlerine kadar çizdiği profili görünce çok şaşırdık. Profesyonel bir elin değdiği çok belliydi. Sinirlerine hakim olan, basındaki kamuoyundaki tabirle sevgi pıtırcığı gibi dolaşan adam, bizim tanıdığımız Ekrem İmamoğlu değildi. Bizim sözlerimizi kesen, kritik toplantılarda bütün CHP örgütünü toplantılara yığan, agresif bir adamdı bizim tanıdığımız Ekrem İmamoğlu. Bizim bu konuda yanılma imkanımız yok. Çünkü kendisi ile 5 yıl boyunca resmi bir ortamda iletişim kurmuşuz.

BEYLİKDÜZÜ'NE ZARAR VERDİ. İSTANBUL'A VERECEĞİ ZARARI DÜŞÜNEMİYORUM!

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ne çok büyük hasar verdi. Ancak Allah korusun İstanbul'a vereceği hasar Beylükdüzü'ne oranla kıyaslanmayacak derecede büyük olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri ile, şirketleri ile, nüfus yoğunluğu ile çok büyük bir yapı. Birçok Avrupa ülkesinden daha büyük. İmamoğlu amacına ulaşmak için her yol mubahtır mantığı içerisinde her türlü yapı ile pazarlık içerisine girebilir.

BU KADAR RAHAT YALAN SÖYLEYEN SİYASETÇİ GÖRÜLMEMİŞTİR

Kendisinin çok temel bir özelliğidir. Bütün doğrulardan kaçar ve bunu sistematik olarak yapar. Hitler'in Propaganda Bakanı Gobbels'in siyasete kazandırdığı kötü bir özelliktir bu. "Bir yalan söyle ve o yalanı sürekli tekrarla." Halkı mutlaka inandırırsın demiştir. 80 milyonun gördüğü bir yalanı canlı yayınlarda nasıl tekrarladığını sürekli müşahede ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım'la çıktığı canlı yayında artık Binali Bey bu kadar yalan karşısında şaşırdı dikkat ederseniz. Ben nadir siyasetçiyi bu kadar yalan söylerken gördüm.

ABD BASİT BİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI İLE NEDEN BU KADAR İLGİLENİYOR?

Düşünün bir ilçe belediye başkanı kimse tanımazken çok ciddi bir lobi desteği ile piyasaya sürüldü. Şeklen mazbatayı aldıktan sonra yapılan açıklamalar dikkatinizi çekti mi? Fransa ve ABD'den gelen sert açıklamaları görmüşsünüzdür. İstanbul'daki bir belediye başkan adayı ABD'yi neden ilgilendiriyor? Makarios heykeli neden Beylikdüzü'ne dikildi? Bunu ilk ben Türkiye gündemine getirmiştim. Yorgo Papandreu'na neden Beylikdüzü Belediyesi bir ödül verir? Bu hareketler bir ilçe belediye başkanını aşan durumlardır.

15 TEMMUZ'DA NEREDEYDİ VE O TWEETLERİ NEDEN ATTI?

Türkiye 15 Temmuz gecesi tanklara ve F-16'lara karşı savaştı. Tarihi bir dik duruş sergileyerek lideri Erdoğan ile birlikte darbeyi püskürttü. Peki Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz'da neredeydi? Twitter'da Brüksel gözüküyor. Biz açıkçası nerede olduğunu bilmiyoruz. Onun mülki amirine sormak lazım. Öyle bir izin almış mıdır ve nereye neden gitmiştir. Oradan attığı tweette halkı sükunete davet ediyor. Sükunete çağıracağın kişiler asker kıyafeti giymiş FETÖ'cü hainler. Güç dengesi gözeten açıklamalar yapmıştır. Bu konu devlet tarafından açıklamaya yapmıştır. Bir de eşi hanımefendinin sosyal medya paylaşımları var. O da açık açık darbeye karşı bedenlerini siper etmiş insanlara "beyin ölümü gerçekleşmiş insanlar" diyerek aşağılıyorsun. Burada temel bir CHP duruşundan öte başka bir tehlikeli anlayış hissediyorum

FETÖ 2014'TE İMAMOĞLU'NA DESTEK İÇİN İSİMSİZ GAZETELER BASTI

Biz 2014 tarihinde sahadaydık. Köşe köşe Beylikdüzü'nü arşınladık. FETÖ dersaneleri kapatılmış, arı kovanına çomak sokulmuştu. FETÖ'ye gönlünü kaptırmış bir tanıdığımı aradım ve oy istedim. Adam Nuh dedi Peygamber demedi. Gitti oyunu Beylikdüzü'nde İmamoğlu'na verdi. 2014 seçimlerinde FETÖ Beylikdüzü'nde İmamoğlu'nu destekledi. Düşünün FETÖ isimsiz-fason gazete basıp İmamoğlu lehine tezvirat yaptı. 2014 seçimlerinde İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde seçilmesinde FETÖ'nün büyük bir etkisi vardır ve bunu bütün Beylikdüzü bilir.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN CEZA ALIRSA SEÇİLME HAKKINI YİTİRİR

Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önce sıkıntılı bir dönem geçirmişti. Şimdi mal varlığının iyi olduğu ayan beyan ortada. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyor. Televizyonda "Belediye başkanlığı döneminde bana hiçbir dava açılmadı" demişti. Davanın tarihine baktığımızda bunun doğru olmadığını görüyoruz. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu dava ilk duruşmada beraat ediyor ve bu durum Yargıtay'dan dönüyor. Bu konuyu HSK'nın dikkatine havale ediyorum. Eksik soruşturma ile ilk duruşmadan nasıl beraat etmiş bu konu gerçekten araştırılmaya çok muhtaç. Şu an yargılaması devam ediyor. Nitelikli dolandırıcılık seçilme hakkı ile doğrudan ilgilidir. Mahkum olursa belediye başkanı olma vasfı sona erer. Kanun çok açık. Bunu da kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

ÖMER HALİSDEMİR SOKAĞI'NA İZİN VERMEDİ BARLAR SOKAĞI YAPTI

Size çok ilginç bir şey anlatacağım. Beylikdüzü'nde bir caddeye Ömer Halisdemir'in adının verilmesini teklif etmiştik. Türkiye 15 Temmuz ihanetinden milletçe kurtulmayı başarmıştı. Öyle bir ruh hali içerisinde bu teklifimizin Başkan İmamoğlu tarafından asla reddedilmeyeceğini düşünüyorduk. Siyasetteki en büyük hayal kırıklığım budur. Beylikdüzü'nün gözde caddelerinden biri olan Anadolu Caddesi'nin isminin değiştirilmesini teklif ettik. İmamoğlu ne cevap verdi dersiniz? "Bu isim enflasyonu, kuşatıcı olmak lazım, kavrayıcı olmak lazım, bu kolay bir iş değil" dedi. Ben inanamadım. İkinci meclis toplantısında ortaya çıktı ki oraya barlar sokağı yapılacağını öğrendik. Bu konu gündeme gelince İmamoğlu çok sinirlendi. Ömer Halisdemir adını verecektik onlar Barlar Sokağı yaptılar. Dahası az ilerisinde kendi ortak olduğunu söylediği kendi AVM'si olduğu ortaya çıktı. Ve bununla birlikte birçok ortaklığının bulunduğunu çekinmedi. Bunu söyleyen bir Belediye Başkanı. Ruhsatı veren de kendisi, ruhsatı alan da kendisi. Bu çok etik dışı bir davranıştır ve biz buna karşı durduk. Hala merak ediyorum. Beylikdüzü'nde birçok ortaklığım var sözünü açıklayabilir mi? Bu sözünün içini doldursun. Resmi ya da gayrıresmi olarak nerelere ortak çok merak ediyoruz.

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TÜRK SİYASETİNE VALİYE "İT" DİYE SİYASETÇİ GELMEDİ

Siz yakın zamanda bir valiye "İT" dediğini hatırlıyor musunuz? HDP'li militanları da düşünün. Türkiye siyasetinde devletin valisine "İT" diyen siyasetçi gördünüz mü? 3 gün son çıkıp komik bir yalanla skandalı örtmeye çalışıyorsun. İdeolojik olarak CHP'ye oy verenleri bir kenara koyuyorum. Bölgesel motivasyonlar ya da sağ tandanslı olduğunu düşünerek Ekrem İmamoğlu'nu bir alternatif gibi düşünenler varsa kendisini 5 yıl boyunca yakından tanımış biri olarak söylüyorum: Bu adam İstanbul için beklenen Marmara depreminden daha büyük bir tehlikedir. Çok açık ifade ediyorum. Lütfen pozisyonlarını tekrar gözden geçirsinler.

Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya görüşmesinde yeni perde

İSMAİL KÜÇÜKKAYA OTELE TALİMATLA ÇAĞIRILDI

İsmail Küçükkaya o otele gitmiştir demek yanlış olur. Küçükkaya oraya talimat niteliğinde çağırılmıştır. Kaş göz hareketleri, öksürme sinyalleri konuşulmuş. Sizi milyonlar seyrediyor, kahvede okey mi oynuyorsunuz? Etik siyasetçi bundan biraz hicap duyar. Tekrar altını çiziyorum. İsmail Küçükkaya oraya çağırılmıştır. Organize eden isim de İmamoğlu'nu eliyle minübüse çeken, senli benli saygısızca konuşan danışmanı Necati Özkan olduğu söyleniyor. Necati Özkan eli çok önemli. Konuşmayı yarıda kesip minibüse sokacak kadar.