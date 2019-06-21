Eski Sayıştay baş denetçisi hücre evinde yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir merkezli 4 ilde 30 hücre evine düzenlenen operasyonda, FETÖ'yü yeniden aktif hale getirmeye çalışan 33 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda da, çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı hücre evine düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı ve Ankara'daki bir soruşturmada arandığı belirlenen eski Sayıştay baş denetçisi U.A. ile yine ByLock kullanıcısı olan ve Afyonkarahisar'daki bir soruşturmada aranan M.S. ve eşi P.S.'yi gözaltına aldı. Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde 3 hücre evine düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı da olan Osmaniye il imamı Emrullah A. ile haklarında arama kararı olan 3 kişi yakalandı. Bİr kişi ise teslim oldu. Antalya'de 4 şüpheli, Eskişehir'de eski polis Cemal Ç. saklandığı evde yakalandı. Edirne'de ise bir kişi tutuklandı. İSABAH