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’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

’nın ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 16:00

Edinilen bilgiye göre; Yaşar Karaalioğlu (24) yönetimindeki 06 GB 6417 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Yüksekokul mevkisine geldiğinde Tolga Ünal (17) idaresindeki 48 AAB 046 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüler ile yolcu olarak bulunan Fadime Koyu yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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