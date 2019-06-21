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Mersin'de bir tırda 20 yakalandı

Mersin Limanı'nda bir tırda 7'si çocuk 20 düzensiz yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 16:59
Mersin'de bir tırda 20 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, limana gelen bir tırın şoförünün hareketlerinden şüphelendi. Tırı durduran ekipler, aracın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada straforların arkasına gizlenmiş 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen yakaladı. Kayseri'den karayoluyla Mersin'e gelen, buradan da Kıbrıs'a gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresine sevk edildi. Tır şoförü ise gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin detaylı incelemesi sonunda dorseye özel bir klima yapıldığı, bu düzenekle de içerinin serin tutulduğu tespit edildi.

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Mersin'de bir tırda 20 göçmen yakalandı
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