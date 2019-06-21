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Son Dakika haberi: 23 Haziran anketinde son durum ne? mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Kritik İstanbul seçimlerinin son dönemecinde anketlerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde vatandaşlar son araştırmasıyla son durumu ilgiyle takip ediyor. öncesinde AK Parti ile MHP’nin Cumhur İttifakı adayı mı yoksa CHP ile İYİ Parti’nin Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu seçim anketlerinde önde? Özel olarak hazırladığımız seçim sonuçları anketi hakkındaki son dakika haberleri burada...

Giriş Tarihi: 21.6.2019 09:55
Son Dakika haberi: 23 Haziran seçim sonuçları anketinde son durum ne? Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Bilindiği gibi 31 Mart yerel seçimleri sonrasında YSK'nın kararı doğrultusunda İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yenileniyor. Bununla birlikte ORC araştırma şirketinin yaptığı son seçim sonuçları anketine göre önde olan aday Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım. Daha önce Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M başkanlığı yapmış Yıldırım ile eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu 23 Haziran akşamı kazanacak? İşte seçim sonuçları anketinden son dakika bilgileri...

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Son Dakika haberi: 23 Haziran seçim sonuçları anketinde son durum ne? Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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