Son Dakika haberi: 23 Haziran seçim sonuçları anketinde son durum ne? Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Bilindiği gibi 31 Mart yerel seçimleri sonrasında YSK'nın kararı doğrultusunda İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yenileniyor. Bununla birlikte ORC araştırma şirketinin yaptığı son seçim sonuçları anketine göre önde olan aday Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım. Daha önce Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M başkanlığı yapmış Yıldırım ile eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu 23 Haziran akşamı kazanacak? İşte seçim sonuçları anketinden son dakika bilgileri...

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE? İLERLEYEREK ÖĞRENİN...