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Türkiye sorumlusu yakalandı

Giriş Tarihi: 21.6.2019
Türkiye sorumlusu yakalandı
İSTANBUL'DA DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri listede yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. TEM ekiplerinin gözaltına aldığı 4'ü avukat, toplam 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işleri devam ediyor. 'Derya' kod adını kullanan Kamile Kayır'ın 26 Şubat'ta yakalandıktan sonra tutuklanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine geçtiği kaydedildi.
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Türkiye sorumlusu yakalandı
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