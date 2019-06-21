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'den 'taki cami saldırısına kınama

, 'ın başkenti 'ta bugün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Belediyet bölgesindeki bir camide meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 19:56
Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir."

ŞİİLERE AİT EL-MUNTAZAR CAMİSİ

Yerel medyadaki habere göre, Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlatması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.

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Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama
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