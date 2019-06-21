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Zonguldak'ta 'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin, Komutanlığı personeli 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 17:00
Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, darbe girişimi öncesinde "TCSG-86" gemisinde görevli subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan tutuksuz 11 sanıktan bazıları ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ağustos 2016'da "TCSG-86" gemisinde görevli askeri personele yönelik operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

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Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi
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