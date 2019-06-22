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İhale çetesi operasyonu

Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı. Aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.’nin de bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi

ABBAS ÇAKAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019
İhale çetesi operasyonu
Kocaelı İcra müdürlüklerinin taşınır ve taşınmaz mallar için yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Çalışmayı derinleştiren ekipler, ihalelerde usulsüzlük yaptıkları, ihale öncesi irtibat kurarak, bazı kişilerin ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihaleye girmeme karşılığında ücret talep ettikleri iddia edilen 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Kocaeli, İstanbul ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen ve aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
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İhale çetesi operasyonu
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