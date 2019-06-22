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edilmelidir? Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

gününe bir gün kala İstanbullu vatandaşlar edilmesi gerektiğini araştırıyor. 10 milyon 560 bin 963 İstanbullu 23 Haziran Pazar günü yani yarın sandık başına gidecek. Bunun yanı sıra seçmenler hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır? Sorusuna yanıt arıyor. Heyecanla beklenen Başkanlığı seçimleri için oy kullanılacak okullarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Seçmenler, tarafından belirlenen seçim noktalarına giderek sandık başında olacak. Peki oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 22.6.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 19:40
Oy kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

İstanbul halkı yarın yapılacak seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. Bununla birlikte internette Oy kullanırken nelere dikkat edilmelidir sorusuna yanıt aranıyor. İstanbulluları Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim heyecanı sarmış durumda! YSK oy kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu. Peki Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır? İşte o maddeler…

Oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde sıraladık. Haberimizin devamında listeye ulaşabilirsiniz;

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Oy kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?
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