Oy kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

İstanbul halkı yarın yapılacak seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. Bununla birlikte internette Oy kullanırken nelere dikkat edilmelidir sorusuna yanıt aranıyor. İstanbulluları Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim heyecanı sarmış durumda! YSK oy kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu. Peki Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır? İşte o maddeler…

Oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde sıraladık. Haberimizin devamında listeye ulaşabilirsiniz;