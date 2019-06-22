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Oy kullanma saat kaçta başlayacak ve bitecek? verme saatleri

İstanbullu seçmenler tarafından merak ediliyor. 10 milyon 560 bin 963 İstanbullu Pazar günü yani yarın sandık başına gidecek. seçimleri için heyecan dorukta! Oy verme işleminin saat kaçta başlayacağı yönünde çeşitli söylendiler dile getiriliyor. Doğrusunu sizler için araştırdık... Oy kullanma saat kaçta başlayacak? Akşam saat kaçta kadar kullanılabilecek? İşte 23 Haziran verme saatleri…

Giriş Tarihi: 22.6.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 19:04
Oy kullanma saat kaçta başlayacak ve bitecek? 23 Haziran 2019 Oy verme saatleri

23 Haziran seçimlerine saatler kaldı. İstanbullu seçmen yarın Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Pazar günü seçiminin gerçekleştirileceği saatlerin başlangıç ve bitiş saatleri araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi vatandaşlar 23 Haziran oy kullanma saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için heyecan dorukta! YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı almasının ardından İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta yarın yeniden oy verecek. Peki oy verme saatleri ne zaman? İşte merak edilenler…

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? 23 HAZİRAN 2019 İBB SEÇİMLERİ!

23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için son viraja girildi. Seçmenler büyük bir merakla ''Oy kullanma saat kaçta başlayacak ve akşam saat kaçta bitecek?'' sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor.

İşte merak edilen oy verme saatleri haberimizin devamında yer alıyor;

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Oy kullanma saat kaçta başlayacak ve bitecek? 23 Haziran 2019 Oy verme saatleri
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