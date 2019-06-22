Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'ten 'İstanbul seçimleri' açıklaması

Cemil Meriç'in "Kıyasıya bir savaştı bu, haç ile hilalin, batıyla doğunun, imanla inkarın savaşı" sözleriyle açıklamalarına başlayan Başkan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşim; 23 Haziran Türk milletinin, kendisini İstanbul'dan sürmeyi, Anadolu topraklarından atmayı ve İslam'ı yok etmeyi hedefleyen düşmanlara karşı verdiği mücadele için önemli bir tarihtir. Yarın akşam seçim sonuçları Tel-Aviv'de, Londra'da, Washington'da, Berlin'de, Paris'te atılan havai fişeklerle, patlatılan şampanyalarla değil; Kaşgar'da, Kerkük'de, Afrin'de, Arakan'da, İslamabad'da, Gazze'de ve bütün Türk-İslam coğrafyasında şükür secdeleriyle, hamd nidalarıyla kutlanmalıdır. Türk gençliğinin, bu hakikatin farkında olarak takdir ve tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağından şüphem yoktur."