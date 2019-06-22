‘Usulsüzlüğe anında müdahale’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partililere 23 Haziran seçimi ile ilgili uyarıları sosyal medya hesabından paylaştı: "AK Partililer seçimle ilgili her anı titizlikle takip edecek, şikayetler kayda geçirilip seçim kurullarına iletilecek. Bütün İstanbul sandık başında olacak. Bu sefer, 31 Mart'ta yaşanılan usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların ve seçim yolsuzluklarının söz konusu olmadığı bir seçim yaşanmasını diliyoruz. Sandıklarda usulsüzlük görüldüğünde derhal müdahale edilecek, müşahitlerimiz, parti hukukçumuzdan da yardım almak suretiyle, şikayetini kayda geçirip alındı belgesi alacak, durumu derhal İl ve İlçe SKM'ye de bildireceklerdir. Kanunsuzluk ve yolsuzluk halinde suç duyurularımıza esas teşkil etmek üzere tutunak tutulacak olup hiç kimsenin yaptığı yolsuzluğun yanına kar kalmaması açısından, gereken adımlar anında ve çok etkili şekilde atılmış olacaktır."