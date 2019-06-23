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6 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 11:14
6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Harekat kapsamında başta PKK'lı teröristler olmak üzere örgütün sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edilip imha ediliyor.
Aralıksız şekilde devam eden harekâtta son olarak 6 PKK'lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece 4 haftadır devam eden Pençe Harekâtı'nda toplam etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı da 57'ye yükseldi.

Ayrıca harekâtın başından bu yana bölücü terör örgütüne ait toplam 84 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Aynı şekilde örgütün toplam 136 mağara ve sığınağı da içerisindeki yaşam malzemesi ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi.

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6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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