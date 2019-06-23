‘ABD raporu iki yüzlü ve ibret verici’

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DışişleriBakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan "2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nda FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den "Müslüman vaiz ve siyasi figür" olarak bahsedilmesi nedeniyle ABD'ye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 251 kişiyi katleden terör örgütü başının bu şekilde tanımlanmasının 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek ya da bu girişime destek vermek anlamına geldiğine dikkat çekti. Aksoy, "Demokrasinin savunucusu iddiasıyla ortaya çıkanların müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri ikiyüzlü ve ibret verici bir yaklaşımdır" dedi.