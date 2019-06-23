Alman kadın terörist Kandil’de öldürüldü

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Kandil'e7 Nisan'da düzenlenen hava harekâtında PKK'lı sözde komutan Alman kadın terörist 'Sara Dorşin' kod adlı Sarah Handelmann öldürüldü. Terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlar devam ediyor. Hava destekli operasyonlarda, terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriliyor. Kuzey Irak'a yönelik 7 Nisan 2019'da Diyarbakır'dan kalkan F16 savaş uçakları tarafından hava harekâtı gerçekleştirildi. Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında, terör örgütü PKK'nın kadın kolu olan YJA Star'ın sözde komutanlarından "Sara Dorşin" kod adlı Sarah Handelmann öldürüldü. Terör örgütü sözde liderlerinden Bese Hozat'a yakınlığı ile bilinen Alman terörist Sarah'ın öldüğünü PKK, 2.5 ay sonra duyurdu. Terörist Sarah'ın Kandil'de gömüldüğü belirtildi. Dana önceki hava harekâtlarından, Andrea Wolf, Uta Schneiderbanger ve Jacob Riemer isimli PKK'lı teröristler de öldürülmüştü.Bu arada terör örgütü PKK/ KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Norveç vatandaşlığına geçip Roger Carlsen adını alan Ahmet A. (55) Bingöl'de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet A.'nın 2004'te Türk vatandaşlığından çıkarak Norveç vatandaşlığına geçmesinin ardından Roger Carlsen ismini aldığı öğrenildi.Öte yandan Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında emniyet güçlerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli merkez kırsalında da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü.