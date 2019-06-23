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sonuçları! Bayrampaşa'da hangi aday önde mı, mu?

Başkanlık () seçimlerinde İstanbul'un ilçelerinden 'da oy kullanan vatandaşlar sandıklarından hangi adayın çıkacağını merak ediyor.Bayrampaşa sonuçlarında ile 'nin Cumhur İttifakı adayı mı daha fazla oy alacak yoksa ile 'nin Millet İttifakı adayı mı daha fazla oy alacak. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından 23 Haziran Bayrampaşa seçim sonuçlarını buradan bulabileceksiniz...

Giriş Tarihi: 23.6.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 15:36
Bayrampaşa seçim sonuçları! 23 Haziran Bayrampaşa'da hangi aday önde Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu?

31 Mart Yerel Seçimlerinde YSK tarafından iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık (İBB) seçimleri 23 haziran (bugün) gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde oy kullanan vatandaşlar oy verdikleri sandıklardan hangi başkan adayının çıkacağını ve Bayrampaşa seçim sonuçlarında hangi adayın ne kadar oy alacağını merak ediyor. 31 Mart seçimlerinde Ak Parti adayı Atila Aydıner'in belediye başkanı seçildiği ilçede hangi aday ve parti daha fazla oy alacak?Bayrampaşa seçim sonuçlarına yasaklarının kalkmasının ardından tüm oranları buradan bulabileceksiniz. Bayrampaşa seçim sonuçlarında Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde?

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Bayrampaşa seçim sonuçları! 23 Haziran Bayrampaşa'da hangi aday önde Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu?
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