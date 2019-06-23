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sonuçları! Beykoz seçim sonuçlarında hangi aday önde, mu?

Belediyesi Başkanlık seçimlerinde sonuçları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. tarafından iptal edilerek 23 Haziran'da (bugün) yenilenmesine karar verilen seçimde Beykoz seçim sonuçları ile 'nin Cumhur İttifakı adayı 'ı mı gösterecek yoksa ile İYİ Parti'nin Millet İttifakı adayı 'nu mu gösterecek vatandaşlar merak ediyor. Beykoz seçim sonuçlarını yasakların kalkmasının ardından burada bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.6.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 16:32
Beykoz seçim sonuçları! 23 Haziran Beykoz seçim sonuçlarında hangi aday önde, Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu?

31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen ve 23 Haziran 2019 tarihine (bugün) ertelenen İstanbul Büyükşehir Beldiyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yönetmek için yarışıyor. Beykoz seçim sonuçlarının da önemli rol oynadığı seçimde vatandaşlar bu ilçede hangi adayın önde geleceğini merak ediyor. Beykoz seçim sonuçlarına ilişkin bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Yasakların kalkmasının ardından Beykoz seçim sonuçlarına ilişkin tüm oranlara buradan ulaşabilirsiniz...

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Beykoz seçim sonuçları! 23 Haziran Beykoz seçim sonuçlarında hangi aday önde, Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu?
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