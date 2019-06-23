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sonuçları açıklandı mı? Çatalca seçim sonuçlarında mı yoksa mu önde gidiyor?

Başkanlık seçimlerinde sonuçlarının adaylar için etkisi büyük olacak, seçmenlerin aklında Çatalca seçim sonuçlarında hangi adayın mı yoksa 'nun mu seçimleri önde götürdüğü merak ediliyor. Heyecanla beklenen Çatalca seçim sonuçları neleri değiştirecek heyecanla bekleniyor. Sonuçlara seçim yasaklarının kalkmasıyla buradan ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:53
Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran Çatalca seçim sonuçlarında Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde gidiyor?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran'da (bugün) seçimler gerçekleştirilyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirleneceği seçimlerde Çatalca seçim sonuçlarının adaylar için etkisi büyük olacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın mı yoksa Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu Çatalca seçim sonuçlarında önde geleceği vatandaşlar tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. 23 Haziran Çatalca seçim sonuçlarına yasakların kalkmasıyla buradan ulaşabilirsiniz...

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Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran Çatalca seçim sonuçlarında Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde gidiyor?
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