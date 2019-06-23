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Çekmeköy sonuçları belli oldu mu? Çekmeköy seçim sonuçlarında hangi aday önde Yıldırm mı İmamoğlu mu?

() tarafından iptal edilerek (bugün) gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinde Çekmeköy sonuçlarında ile 'nin adayı 'ın mı yoksa ile İYİ Parti'nin adayı 'nun mu önde götüreceği merak ediliyor. 23 Haziran Çekmeköy seçim sonuçlarına ilişkin tüm bilgi ve oranlara buradan ulaşabilirsiniz... İşte Çekmeköy seçim sonuçları ekranı...

Giriş Tarihi: 23.6.2019 18:05
Çekmeköy seçim sonuçları belli oldu mu? 23 Haziran Çekmeköy seçim sonuçlarında hangi aday önde Yıldırm mı İmamoğlu mu?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran'da (bugün) seçimler gerçekleştirilyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirleneceği seçimlerde Çekmeköy seçim sonuçlarının adaylar için etkisi büyük olacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın mı yoksa Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu Çekmeköy seçim sonuçlarında önde geleceği vatandaşlar tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. 23 Haziran Çekmeköy seçim sonuçlarına yasakların kalkmasıyla buradan ulaşabilirsiniz...

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Çekmeköy seçim sonuçları belli oldu mu? 23 Haziran Çekmeköy seçim sonuçlarında hangi aday önde Yıldırm mı İmamoğlu mu?
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