Esenler seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Esenler’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Bu sabah 08:00'da başlayan oy verme işlemi akşam 17:00'da sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının ardından ise seçim sonuçları bu başlık altından anbean canlı olarak sizlere aktarılacak. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun Esenler'de aldığı oy oranlarını en doğru bilgiler ile sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz. Esenler seçim sonuçları sayfası için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

ESENLER SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Bu sabah saatlerinden itibaren oy vermek için sandığa giden milyonlarca kişi seçim sonuçları için geri sayıma başladı. Esenler'de yaşayan vatandaşlar, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy oranlarına buradan ulaşabilecek.

İşte ayrıntılar;