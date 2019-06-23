Kağıthane seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Kağıthane’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

31 Mart yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı 135.776 oy ile AK Parti adayı Mevlüt Öztekin olmuştu. Bugün yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bireyler kendi yaşadıkları ilçede ne kadar oy çıktılarını merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Kağıthane seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. YSK yasağının kalkması ile birlikte Kağıthane seçim sonuçları sizler ile birlikte olacak.

KAĞITHANE'DE BİNALİ YILDIRIM MI İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Kağıthane'de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…