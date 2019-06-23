Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kartal seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Kartal’da Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Kartal seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Kartal’da mu önde?

Tekrar edilmesine karar verilen seçimleri için vatandaşla bugün tekrardan sandık başına gittiler. İstanbul’da ilçeler ve şehir başta olmak üzere tüm Türkiye’de merak uyandıran İstanbul seçimlerinde mu önde? Özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar yaşadıkları ilçede kime daha çok oy çıktığını merak ediyorlar. Sabah.com.tr olarak sizler için anbean Kartal seçim sonuçlarını hazırladık. YSK yasaklarının kalkması ile birlikte Kartal seçim sonuçları burada olacak.

Giriş Tarihi: 23.6.2019 15:56
Kartal seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Kartal’da Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar bugün tekrardan sandık başına gittiler. Tüm Türkiye tarafından merak ve heyecan içinde gidilen sandıklardan hangi sonuçlar çıkacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul seçim sonuçlarında kendi ilçelerinden hangi partilere oy çıktığını merak eden bireyler araştırmalar yapıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Kartal seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. YSK yasağının kalkması ile birlikte Kartal seçim sonuçları sizler ile birlikte olacak.

KARTAL SEÇİM SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Kartal'da Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…

ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Kartal’da Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN