Kartal seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Kartal’da Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar bugün tekrardan sandık başına gittiler. Tüm Türkiye tarafından merak ve heyecan içinde gidilen sandıklardan hangi sonuçlar çıkacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul seçim sonuçlarında kendi ilçelerinden hangi partilere oy çıktığını merak eden bireyler araştırmalar yapıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Kartal seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. YSK yasağının kalkması ile birlikte Kartal seçim sonuçları sizler ile birlikte olacak.

KARTAL SEÇİM SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Kartal'da Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…