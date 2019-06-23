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seçim sonuçları! 2019 Küçükçekmece’de mu önde?

İstanbul yerel seçimleri için bugün vatandaşlar sandık başına oy kullanmaya gittiler. Tüm tarafından merak ile takip edilen seçim de sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala bireyler yavaş yavaş araştırmalara başladılar. Özellikle kendi ilçesinde hangi adayın önde olduğunu merak eden bireyler konuyla ilgili araştırmalarına hız verdiler. mu önde? Sabah.com.tr olarak sizler için anbean seçim sonuçlarını hazırladık. YSK yasaklarının kaldırılması ile birlikte Küçük Çekmece seçim sonuçları burada olacak.

Giriş Tarihi: 23.6.2019 16:41
Küçükçekmece seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Küçükçekmece’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

23 Haziran yerel seçimleri heyecanı bugün vatandaşlar tarafından yaşanıyor. Desteklediği adayı seçmek için sandık başına giden adaylar seçim sonuçları ile ilgili tüm gelişmeleri araştırmaya başladılar. Özellikle İstanbul'da kendi ilçelerinde hangi adayın önde olduğunu merak eden bireyler Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? Sorusunu merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak sizlere Küçükçekmece seçim sonuçlarını hazırladık. YSK yasaklarının kaldırılması ile birlikte 23 Haziran Küçükçekmece seçim sonuçları burada olacak

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Küçükçekmece'de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…

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Küçükçekmece seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Küçükçekmece’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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