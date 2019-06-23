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Milyonları ilgilendiren yasalar geliyor

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019
Milyonları ilgilendiren yasalar geliyor
Önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin gözü TBMM'de olacak. Meclis askerlik sisteminden okula başlama yaşının 69'a çıkartılması ve kısmı affı içeren yargı paketi gündemdeki önemli düzenlemeler olacak. Anayasa ve İçtüzük gereği TBMM, 1 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında tatile giriyor. Ancak önemli düzenlemeler nedeniyle geçen hafta çalışmaların önümüzdeki temmuz ayında da devam etmesi için karar alındı. Meclis geceli gündüzlü çalışarak bazı yasaları çıkartacak. Bu haftanın gündemi ise askerlik ve eğitim paketi. Yeni askerlik sisteminin sadece son oylaması kaldı. Milyonlarca çocuk ve aileyi yakından ilgilendiren okula başlama yaşı ile ilgili düzenlemede gündeme alınıyor. İnfaz sistemi değişikliği paketinin de önümüzdeki hafta gündeme gelmesi bekleniyor.
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