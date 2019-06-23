PKK, 7 yılda 37 AK Partiliyi şehit etti

BUGÜN NELER OLDU

Son yıllarda TSK'nın başarılı operasyonlarıyla aldığı ağır darbelerle çöküşe geçen terör örgütü PKK, sivil ve savunmasız AK Partili siyasetçiler ve vatandaşları hedef almaya başladı. AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu'da siyaset yapmasını engellemeye ve partilileri sindirmeye çalışan PKK, şimdiye kadar çok sayıda savunmasız insanı katletti.Son 7 yılda 37 AK Partili siyasetçi ve vatandaş hain suikastlar sonucu şehit düştü. Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları binalarına son 5 yılda 248 silahlı, bombalı saldırı gerçekleştirildi.Son olarak hainler, Malatya ve Erzurum'da birer gün arayla AK Partili iki siyasetçiyi şehit etti. Malatya'nın Kale ilçesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63), 17 Haziran'da evine misafirliğe gelen arkadaşı Sait Yıldırım (49) ile balkonda sohbet ettiği açılanateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. 18 Haziran'da ise Erzurum'un Karayazı ilçesinde AK Partili Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ve yeğeni Ahmet Küçük (24), hayvanlarını kontrol etmek için çıktıkları arazide başlarından vurularak öldürüldü. AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, Diyarbakır'ın Dicle AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert, Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan da hainlerin katlettiği isimlerden.Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 2016'da teröristlerce şehit edilen dönemin AK Parti milletvekili adayı 7 çocuk babası Ahmet Budak'ın kardeşi Mehmet Budak, "Özgür siyaset anlamında verilen bedeller ne olursa olsun mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz.Hiçbir örgüt ve zümreden korkmadan adalet ve hak davamız olan AK Parti siyasetinden asla geri adım atmayacağız" dedi. Babası gözleri önünde şehit edilen Abdulsamet Budak ise, "Teröristler babamı gözlerimin önünde şehit etti.Babamın tek suçu onlardan olmaması ve onlar gibi düşünmemesiydi" diye konuştu.