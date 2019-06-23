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seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Sancaktepe’te mu önde?

’da bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Tekrar edilen 31 Mart seçimlerinin ardından milyonlarca vatandaş bugün sandıkların yolunu tuttular. İstanbul’u yönetecek kişinin seçilecek olduğu bu seçimde mu önde? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İstanbul’un ilçelerinde yaşayan bireyler ise kendi ilçelerine hangi adayın önde olduğunu merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. 23 Haziran Sancaktepe seçim sonuçları YSK yasağının kalkması ile birlikte haberimizde olacak.

Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:51
Sancaktepe seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Sancaktepe’te Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbul'da seçim heyecanı bugün sabah saatlerinde vatandaşların sandığa gitmesi ile başladı. Saat 17.00'da kapanan sandıkların ardından sayım işlemleri bireyler tarafından merak ediliyor. İstanbul'u yönetecek kişinin seçileceğin bu seçimde Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Biz de Sabah.com.tr olarak Sancaktepe seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. 23 Haziran Sancaktepe seçim sonuçları YSK yasağının kalkması ile birlikte haberimizde olacak.

SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Sancaktepe Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…

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Sancaktepe seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Sancaktepe’te Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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