Sarıyer seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Sarıyer’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbul sandıkların saat 17.00'da kapanmasıyla birlikte sayım işlemlerine geçildi. Seçim heyecanının yoğun bir şekilde yaşandığı kentte bireyler Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? Sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Biz de Sabah.com.tr olarak Sarıyer seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. 23 Haziran Sarıyer seçim sonuçları YSK yasağının kalkması ile birlikte haberimizde olacak.

SARIYER SEÇİM SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Sarıyer Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…