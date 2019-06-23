Seçim güvenliği için önlemler tamam

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da 39 ilçede seçim için son hazırlıklar dün gün boyu sürdürüldü. Önceki akşam tamamlanan oy pusulalarının torbalara doldurma işleminin ardından torbaların mühürlenmesine geçildi. Oy torbalarının taşındığı yürüyüş güzergahları polis bariyerleri ile çevrelendi. Bu güzergahlara ayrıca güvenlik kameraları yerleştirildi. İstanbul'un geleceğinin oylanacağı bugünkü seçimlerde herhangi bir aksilik yaşanmaması için enerji konusunda da gerekli önlemler aldı. Seçim kurulları alternatif birkaç hattan beslenirken, jeneratörler de hazır bulundurulacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı seçimlerde olası bir enerji arızasının seçim güvenliğini etkilememesi için ihtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere dağıtım şirketi bünyesinde mobil jeneratörleri hazır hale getirdi Seçim kurullarının bulunduğu lokasyonu besleyen elektrik dağıtım şebekesinde kontrol ve bakımlar yapıldı. Seçim günü bakım-onarım veya tesis faaliyetleri için planlı kesinti yapılmayacak. TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde olası arızaya anında müdahale için kriz merkezleri oluşturuldu.Yüksek Seçim Kurulu'nun bilgi işlem merkezinin bulunduğu binanın elektrik ihtiyacının karşılandığı tüm alternatif hatların, trafoların ve binada mevcut jeneratörün kontrol ve bakımları yapıldı. Binadaki mevcut jeneratöre ek olarak bir mobil jeneratör daha hazır hale getirildi.