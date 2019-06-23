Silivri seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Silivri’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbul seçimlerinde sandıkların kapanması ve oy sayımı işlemlerine geçilmesi ile birlikte vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırıyorlar. İstanbul'u kimin yöneteceğinin belli olacağı bu akşam da bireyler Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? Sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Silivri seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. 23 Haziran Silivri seçim sonuçları burada olacak.

SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Silivri Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…