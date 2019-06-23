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Şişli sonuçları burada! 23 Haziran Şişli’de mu önde?

sonuçları tüm ’nin odak noktası oldu. Vatandaşların ve siyasi partilerin heyecanla beklediği 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları için geri sayım sona erdi. İstanbul’da ve Şişli’de oy kullanan ve burada ikamet eden vatandaşlar ve ’nun oy oranlarını ve kimin önde olduğunu merak ediyor. 2019 Şişli ilçe seçim sonuçları da Şişli’de yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Şişli seçim sonuçları, tarafından 23 Haziran seçim yasaklarının sonuçlarının kaldırılması ile sabah.com.tr’de olacak!

Giriş Tarihi: 23.6.2019 18:20
Şişli seçim sonuçları burada! 23 Haziran İstanbul Şişli’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Şişli İstanbul seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimini iptal etmiş ve belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanmasına karar vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından CHP'nin adayı Muharrem Keskin %48 civarında bir oy oranı ile Şişli Belediye Başkanı olmuştu. Bugün de İstanbul Şişli yaşayan bireyler merakla 23 Haziran Şişli seçim sonuçları araştırması yapıyor. Şişli'de İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte 23 Haziran seçim sonuçları sayfası!

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Şişli seçim sonuçları burada! 23 Haziran İstanbul Şişli’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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