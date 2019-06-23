SON DAKİKA: İstanbul seçim sonuçları açıklandı! 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları burada

Sandıkların kapanması ile birlikte milyonlarca vatandaş nefesini tuttu ve seçim sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçti. Konu ile ilgili son dakika haberleri de yakından takip edilmeye başladı. . Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul seçim sonuçları bu başlık altından anbean canlı olarak sizlere aktarılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığını açıklamasıyla birlikte 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları en doğru bilgiler ile sabah.com.tr'de olacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, İstanbul'da Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu önde? Ak Parti ve CHP'nin son oy oranlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

İSTANBUL İÇİN İLK SONUÇLAR YAYINLANDI

Yüksek Seçim Kurulu, 19:15'te seçim yasağını kaldıracağını açıklamasının ardından ilk sonuçlar da yayınlandı.

İşte ilk sonuçlar;