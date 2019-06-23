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SON DAKİKA: açıklandı! 23 Haziran 2019 ve oy oranları burada

İstanbullular bu sabah saatlerinden itibaren yeni belediye başkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gitti. 08:00’dan itibaren oy vermeye başlayan vatandaşlar 17:00’da kapanan sandıklar ile için geri sayıma geçti. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı , Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı ’nun yarışacağı seçim sonuçları canlı olarak sizlerle olacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından 23 Haziran 2019 son durumu anbean takip edebilirsiniz. Ak Parti ve CHP’nin son oy oranını son dakika bilgiler ile sabah.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Peki, Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 23.6.2019 19:34 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 19:34
SON DAKİKA: İstanbul seçim sonuçları açıklandı! 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları burada

Sandıkların kapanması ile birlikte milyonlarca vatandaş nefesini tuttu ve için heyecanlı bekleyişe geçti. Konu ile ilgili son dakika haberleri de yakından takip edilmeye başladı. . Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı , Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı 'nun yarışacağı seçim sonuçları bu başlık altından anbean canlı olarak sizlere aktarılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığını açıklamasıyla birlikte 23 Haziran 2019 en doğru bilgiler ile sabah.com.tr'de olacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, İstanbul'da Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu önde? Ak Parti ve CHP'nin son oy oranlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

İSTANBUL İÇİN İLK SONUÇLAR YAYINLANDI

Yüksek Seçim Kurulu, 19:15'te seçim yasağını kaldıracağını açıklamasının ardından ilk sonuçlar da yayınlandı.

İşte ilk sonuçlar;

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SON DAKİKA: İstanbul seçim sonuçları açıklandı! 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları burada
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