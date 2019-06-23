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Son dakika haberi: ne zaman açıklanacak? 23 Haziran 2019 burada olacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin yeniden yapılmasına karar vermesinin ardından bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi yine sandık başına gitti. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarışacağı anbean bu başlık altından canlı olarak takip edilebilecek. 23 Haziran 2019 için geri sayım başlarken son dakika gelişmelerini de buradan öğrenebileceksiniz. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından 2019 seçim sonuçları son durum ve partilerin oy oranları sizlere canlı olarak aktarılacak.

Giriş Tarihi: 23.6.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 13:56
Son dakika haberi: İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları burada olacak

için geri sayım başladı. 08:00'da başlayan ve 17:00'da sona erecek oy kullanma işlemlerinin ardından heyecan giderek artacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı olarak buradan takip edilebilecek. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı seçim sonuçları için en doğru bilgileri ve son dakika gelişmelerini bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki, 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca İstanbullu bugün yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar seçim sonuçları için geri sayıma başladı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından seçim sonuçları takibini canlı olarak yapabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

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Son dakika haberi: İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları burada olacak
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