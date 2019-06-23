Son dakika haberi: İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları burada olacak

İstanbul seçim sonuçları için geri sayım başladı. 08:00'da başlayan ve 17:00'da sona erecek oy kullanma işlemlerinin ardından heyecan giderek artacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından seçim sonuçları canlı olarak buradan takip edilebilecek. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul seçim sonuçları için en doğru bilgileri ve son dakika gelişmelerini bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki, 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca İstanbullu bugün yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar seçim sonuçları için geri sayıma başladı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından seçim sonuçları takibini canlı olarak yapabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;