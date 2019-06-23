Sultanbeyli seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 İstanbul Sultanbeyli’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Mart ayında yapılan yerel seçimlerin ardından YSK İstanbul seçimini iptal etmiş ve belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanmasına karar vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin %59 oy oranı ile Sultanbeyli Belediye Başkanı olmuştu. Bugün de İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan bireyler merakla 23 Haziran Sultanbeyli seçim sonuçları araştırması yapıyor. Sultanbeyli'de yarışında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte sandık sonuç sayfası!