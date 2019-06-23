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Sultanbeyli sonuçları! 2019 ’de mu önde?

Başta olmak üzere tüm ’nin heyecanla beklediği 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul’da oy kullanan ve burada ikamet eden vatandaşlar ve ’nun oy oranlarını ve kimin önde olduğunu merak ediyor. Sultanbeyli seçim sonuçları da Sultanbeyli’de yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Avcılar seçim sonuçları ve son dakika gelişmeleri, tarafından seçim sonuçları için konulan yasakların kaldırılması ile sabah.com.tr’den takip edilecek!

Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 17:08
Sultanbeyli seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 İstanbul Sultanbeyli’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Mart ayında yapılan yerel seçimlerin ardından YSK İstanbul seçimini iptal etmiş ve belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanmasına karar vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin %59 oy oranı ile Sultanbeyli Belediye Başkanı olmuştu. Bugün de İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan bireyler merakla 23 Haziran Sultanbeyli seçim sonuçları araştırması yapıyor. Sultanbeyli'de yarışında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte sandık sonuç sayfası!

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Sultanbeyli seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 İstanbul Sultanbeyli’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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