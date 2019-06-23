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TBMM Başkanı Şentop, “Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı , “Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle ’nı kazanan Sayın ’nu tebrik ediyorum” dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 02:08
TBMM Başkanı Şentop, “Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun”

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twittler hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Haziran seçimleri, Türkiye'nin demokratik olgunlukla ve milli iradenin bir kez daha tezahürüyle sonuçlanmıştır. Demokrasi, milli iradenin sağlıklı ve eşit şartlarda tecelli etmesiyle, bu konuda tereddüte asla yer vermeyecek açık ve şeffaf seçimlerin yapılmasıyla var olur.

Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor; İstanbul'a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum" dedi.


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TBMM Başkanı Şentop, “Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun”
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