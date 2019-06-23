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Tuzla sonuçları burada! Tuzla’de mu önde?

sonuçları tüm ’nin odak noktası oldu. Vatandaşların ve siyasi partilerin heyecanla beklediği 2019 İstanbul Büyükşehir seçim sonuçları için geri sayım sona erdi. İstanbul’da ve Tuzla’de oy kullanan ve burada ikamet eden vatandaşlar ve ’nun oy oranlarını ve kimin önde olduğunu merak ediyor. 2019 Tuzla ilçe seçim sonuçları da Tuzla’de yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Tuzla seçim sonuçları, tarafından 23 Haziran seçim yasaklarının sonuçlarının kaldırılması ile sabah.com.tr’de olacak!

Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:50
Tuzla seçim sonuçları burada! 23 Haziran İstanbul Tuzla’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından YSK İstanbul seçimini iptal etmiş ve belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanmasına karar vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin adayı Şadi Yazıcı %50 civarında bir oy oranı ile Tuzla Belediye Başkanı olmuştu. Bugün de İstanbul Tuzla yaşayan bireyler merakla 23 Haziran Tuzla seçim sonuçları araştırması yapıyor. Tuzla'de İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte 23 Haziran seçim sonuçları sayfası!

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Tuzla seçim sonuçları burada! 23 Haziran İstanbul Tuzla’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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