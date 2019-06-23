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Ümraniye seçim sonuçları burada! 23 Haziran İstanbul Ümraniye’de mu önde?

İstanbul seçim sonuçları tüm Türkiye’nin odak noktası oldu. Vatandaşların ve siyasi partilerin heyecanla beklediği 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları için geri sayım sona erdi. İstanbul’da ve Ümraniye’de oy kullanan ve burada ikamet eden vatandaşlar ve ’nun oy oranlarını ve kimin önde olduğunu merak ediyor. 2019 Ümraniye ilçe seçim sonuçları da Ümraniye’de yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Ümraniye seçim sonuçları, tarafından 23 Haziran seçim yasaklarının sonuçlarının kaldırılması ile sabah.com.tr’de olacak!

Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:55
Ümraniye seçim sonuçları burada! 23 Haziran İstanbul Ümraniye’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Geçitiğimiz aylarda yapılan 31 Mart yerel seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimini iptal etmiş ve belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanmasına karar vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin adayı İsmet Yıldırım %58 civarında bir oy oranı ile Ümraniye Belediye Başkanı olmuştu. Bugün de İstanbul Ümraniye yaşayan bireyler merakla 23 Haziran Ümraniye seçim sonuçları araştırması yapıyor. Ümraniye'de İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte 23 Haziran seçim sonuçları sayfası!

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Ümraniye seçim sonuçları burada! 23 Haziran İstanbul Ümraniye’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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