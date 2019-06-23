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Üsküdar sonuçları açıklanıyor! Üsküdar'da mu önde?

Tüm Türkiye sonuçları için nefesini tutmuştu. Bireylerin heyecanla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları bugün açıklanıyor. İstanbul Üsküdar'da oy kullanan ve burada ikamet eden vatandaşlar ve ’nun oy oranlarını ve kimin önde olduğunu merak ediyor. 2019 Sultangazi ilçe seçim sonuçları da Sultangazi’de yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran 2019 İstanbul Üsküdar seçim sonuçları, tarafından 23 Haziran seçim yasaklarının kaldırılması ile sonuçlar sabah.com.tr’de olacak!

Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 17:52
Üsküdar seçim sonuçları açıklanıyor! 23 Haziran İstanbul Üsküdar'da Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından YSK İstanbul seçimini iptal etmiş ve belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanmasına karar vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen %48 civarında bir oy oranı ile Üsküdar Belediye Başkanı olmuştu. Bugün de İstanbul Üsküdar yaşayan bireyler merakla 23 Haziran Üsküdar seçim sonuçları araştırması yapıyor. Üsküdar'da İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte 23 Haziran seçim sonuçları sayfası!

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Üsküdar seçim sonuçları açıklanıyor! 23 Haziran İstanbul Üsküdar'da Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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