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14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 18:28
14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Tekirdağ merkezli Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi yakalanarak, gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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