Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar M.M. ve F.M.A. ile müşteki S.D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk önce beyanları alınan müşteki S.D, huzurda bulunan sanıkları aynı mahalleden tanıdığını söyledi.

Gündelik tarım işlerinde çalışırken sanık M.M'nin yanlarına geldiğini ve terör örgütü PKK lehine konuşmalar yaptığını belirten S.D, "M.M. benim yanıma gelerek, 'Biz PKK adına faaliyet yürütüyoruz. Suriye'de örgüt adına çatışmalara girdik. Sizin de PKK'ya katılmanızı istiyoruz. Sizi Suriye'ye örgüt kamplarına götürebiliriz.' dedi. Ben bu teklifi asla kabul etmedim.'' ifadesini kullandı.

Sanık M.M. ise savunmasında, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmadığını iddia ederek, ''Hakkımdaki beyanları kabul etmiyorum. Ben kimsenin PKK terör örgütüne katılması için faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.'' dedi.

Diğer sanık F.M.A da terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.