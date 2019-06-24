AK Partili sandık görevlisine ‘başörtünü çıkar’ diye saldırdılar

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İstanbul ?Ataköy 9. Kısım'da bulunan Gazi Ortaokulu'nda yaşanan başörtüsü gerginliği sosyal medyanın gündemine oturdu. AK Partili sandık görevlisi Fatma Şeyma Ağaca ve CHP'li görevlilerin tartışmasına vatandaşlar da katıldı. Ağaca'nın ifadesine göre il sorumlusu olduğu okulda CHP'li müşahitlerin ellerinde "her şey çok güzel olacak" sloganlı kitapçık bulunuyordu. Propaganda nitelikli yazının olduğu kısmın yırtılmasını talep eden Ağaca'ya CHP'liler kendisinin turuncu kalem kullanmasının da propaganda olduğunu ifade etti. Olay yerine gelen seçmenlerden Özlem Arpacı, Ağaca'ya ise "Sen de başörtünü çıkar" ifadelerini kullandı. Ağaca Arpacı'ya dava açacağını ifade etti.