Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > AK Partili sandık görevlisine ‘başörtünü çıkar’ diye saldırdılar

AK Partili sandık görevlisine ‘başörtünü çıkar’ diye saldırdılar

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019
AK Partili sandık görevlisine ‘başörtünü çıkar’ diye saldırdılar
İstanbul ?Ataköy 9. Kısım'da bulunan Gazi Ortaokulu'nda yaşanan başörtüsü gerginliği sosyal medyanın gündemine oturdu. AK Partili sandık görevlisi Fatma Şeyma Ağaca ve CHP'li görevlilerin tartışmasına vatandaşlar da katıldı. Ağaca'nın ifadesine göre il sorumlusu olduğu okulda CHP'li müşahitlerin ellerinde "her şey çok güzel olacak" sloganlı kitapçık bulunuyordu. Propaganda nitelikli yazının olduğu kısmın yırtılmasını talep eden Ağaca'ya CHP'liler kendisinin turuncu kalem kullanmasının da propaganda olduğunu ifade etti. Olay yerine gelen seçmenlerden Özlem Arpacı, Ağaca'ya ise "Sen de başörtünü çıkar" ifadelerini kullandı. Ağaca Arpacı'ya dava açacağını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili sandık görevlisine ‘başörtünü çıkar’ diye saldırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN