Alanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu

Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi Pınarbaşı yolu mevkisindeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 30 kişilik personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, 3 saatlik çalışma sonucu 17.00 sıralarında söndürüldü. Yaklaşık 5 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler, soğutma çalışması yaptı.



Öte yandan aynı bölgenin üst kısmındaki Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkisinde, 30 Haziran 2017'de de yangın çıkmış, yaklaşık 3 günde kontrol altına alınan yangında, 10 kilometrelik ormanlık kül olmuştu.