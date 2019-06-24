Beylikdüzü seçim sonuçları! 23 Haziran Beylikdüzü seçim sonuçlarında hangi başkan adayı önde, Yıldırım mı İmamoğlu mu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart yerele seçim sonuçlarında iptal edilerek 23 Haziran'da (Bugün) yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetmek için yarıştığı seçimlerde Beylikdüzü seçim sonuçları da önem arz ediyor. Adayların her ilçede aldığı oylar başkan seçilmelerinde hayati öneme sahip olmasıyla birlikte Beylikdüzü seçim sonuçlarına olan ilgi de bununla birlikte artıyor. 23 Haziran Beylikdüzü seçim sonuçlarına yasakların kalkmasıyla birlikte buradan ulaşılabilecek.