Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran Çatalca seçim sonuçlarında Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde gidiyor?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran'da (bugün) seçimler gerçekleştirilyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirleneceği seçimlerde Çatalca seçim sonuçlarının adaylar için etkisi büyük olacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın mı yoksa Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu Çatalca seçim sonuçlarında önde geleceği vatandaşlar tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. 23 Haziran Çatalca seçim sonuçlarına yasakların kalkmasıyla buradan ulaşabilirsiniz...