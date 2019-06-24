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Son dakika haber: yasası için kritik gün yarın! Yeni tek tip askerlik maddeleri neler? ücreti...

Yüz binlerce genci yakından ilgilendiren kanun teklifine yönelik son dakika haberleri art arda geliyor. Kamuoyunda tek tip olarak da anılan ve askerlik süresini 6 aya düşüren düzenlemenin 63 maddesi ile Geçici 1. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, gözler yarına çevrildi. Bilindiği üzere, yeni düzenleme neticesinde kalıcı hale getirilirken, hizmet süresinden yedek subay ve astsubay meselesine kadar birçok önemli değişiklik yapılacak. 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusu ile yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öteki taraftan, ilgili yasa teklifinde öne çıkan bir başlık ie erken terhis durum. Peki, erken terhisler ne zaman başlayacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak, maddeleri neler? Yeni askerlik sistemi son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24.6.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 10:25
Son dakika haber: Yeni askerlik sistemi yasası için kritik gün yarın! Yeni tek tip askerlik maddeleri neler? Bedelli askerlik ücreti...

Yeni haftanın ilk günü ile beraber askerlik düzenlemesi kanun teklifi ile ilgili son dakika hareketliliği de başladı. Geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. madde kabul edilirken, gözler Meclis'e çevrildi. Bu hafta, için oldukça kritik olmakla beraber yüz binlerce genci ilgilendiren süreç için önem arz ediyor. Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişikliklere imza atılacak.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ?

Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen ilk 30 maddesine göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik düzenlemesi TBMM'de Salı günü oylanacak

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemi henüz yasalaşmadı. Dün (Perşembe) akşam TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuşmaların ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü Salı günü oylanması bekleniyor.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...

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Son dakika haber: Yeni askerlik sistemi yasası için kritik gün yarın! Yeni tek tip askerlik maddeleri neler? Bedelli askerlik ücreti...
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