Son dakika haber: Yeni askerlik sistemi yasası için kritik gün yarın! Yeni tek tip askerlik maddeleri neler? Bedelli askerlik ücreti...

Yeni haftanın ilk günü ile beraber askerlik düzenlemesi kanun teklifi ile ilgili son dakika hareketliliği de başladı. Geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. madde kabul edilirken, gözler Meclis'e çevrildi. Bu hafta, yeni askerlik sistemi için oldukça kritik olmakla beraber yüz binlerce genci ilgilendiren süreç için önem arz ediyor. Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişikliklere imza atılacak.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ?

Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen ilk 30 maddesine göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik düzenlemesi TBMM'de Salı günü oylanacak

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemi henüz yasalaşmadı. Dün (Perşembe) akşam TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuşmaların ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü Salı günü oylanması bekleniyor.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...