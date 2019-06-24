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TSK içerisindeki ankesörcülere operasyon: 25 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca mensuplarıyla ankesörlü hat üzerinden aranan TSK mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda muvazzaf 1 kurmay Albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 10 astsubay ile 9 emekli ve istifa eden astsubay ile 1 istifa eden mühendis yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 09:59

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ankesörlü telefon ile ardışık aranan askere yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu 13 ilde bu sabah itibariyle operasyon için düğmeye basıldı.

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında muvazzaf 1 kurmay Albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 10 astsubay ile 9 emekli ve istifa eden astsubay ile 1 istifa eden mühendis yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere yönelik yakalama ve gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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TSK içerisindeki ankesörcülere operasyon: 25 gözaltı kararı
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