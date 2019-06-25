Adana merkezli 4 ildeki terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması ile ilgili soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Haziran'da Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de düzenlenen operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 34 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Büyük bir bölümünün HDP Adana Gençlik Meclisi üyesi olduğu öğrenilen ve aralarında 18 yaşından küçük 7 kişi ile 8 kadının da olduğu şüphelilerden 9'u tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasındaki kadın şüpheli N.D'nin Diyarbakır'dan Adana'ya gelerek buradaki sözde Gençlik Meclisinin örgütlenme faaliyetlerine öncülük ettiği, HDP il binasından çıkarken gözaltına alındığı ve operasyondan bir süre önce Ankara'da HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında Gençlik Meclisinin kuruluş ilanı metnini okuyan kişi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, parti binasındaki bir bölümün Gençlik Meclisi üyelerine tahsis edildiği, girişinde "Örgütlenme Odası" yazısının bulunduğu ve buraya üyelerin dışında kimsenin girmesine izin verilmediği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında firari bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 34'ü yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelilerden bazılarının adreslerindeki aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, 655 gram patlayıcı madde, 281 ateşleme fünyesi, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyalin ele geçirildiği belirtilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulunduklarının değerlendirildiği kaydedilmişti.