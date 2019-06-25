Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı başladı. MYK'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarının değerlendirileceği bildirildi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısı başladı

MYK'da Meclis gündemine gelecek konularla ilgili de Meclis Grup yönetimi tarafından sunum yapılacak. 15 Temmuz'a kadar çalışması planlanan Meclis'te görüşmelerine başlanacak yasa teklifleri ile Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketlerine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen yargı reformu paketi ile ilgili yasal düzenlemenin de ele alınacağı bildirildi..

AK Parti MYK toplantısı başladı